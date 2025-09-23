АНАЛИЗА УБИСТВА ДАНКЕ ИЛИЋ СТИГЛА У ТУЖИЛАШТВО Форензичари рекли своје, чека се још један документ
Више јавно тужилаштво у Зајечару примило је кључни извештај од стручњака из Београда, који су детаљно испитали реконструкцију нестанка и убиства двогодишње Данке Илић.
Према информацијама које је Курир добио, анализа је у потпуности потврдила претпоставке истражитеља о времену, месту и околностима под којима је девојчица нестала кобног дана.
За овај трагични злочин у Бањском Пољу код Бора, оптужени су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић. Реконструкција на лицу места одржана је 16. јуна ове године, када је прецизно рециклирано 26. март прошле године – дана нестанка. Осумњичени су тада доведени из притвора, а укључени су сведоци и други учесници.
„Тек што смо добили резултате од Националног центра за криминалистичку форензику из Београда. Све се поклапа: време, сведочења, трагови на лицу места“, изјавио је извор из тужилаштва за Курир. Сада се чека још један важан налаз – од стручњака Факултета техничких наука из Новог Сада, који се баве саобраћајним аспектима. Они упоређују теренске налазе, изјаве сведока и снимке надзорних камера, са фокусом на то да ли је возило осумњичених ударило девојчицу, као и на секундантно праћење кретања аутомобила тог дана.
Стручњаци из Новог Сада анализирају не само осумњичене, већ и возила њихових пријатеља, рођака и локалних мештана, као и све аутомобиле који су се налазили у близини. Прегледају сате видео-материјала, усклађују их са сведочењима и реконструкцијом, а баве се и додатним проверама које се због истраге не откривају јавности.
Чим стигну ови налази, они ће бити прослеђени адвокатима осумњичених за евентуалне приговоре. Ако нема жалби и све се уклапа са постојећим доказима, оптужница ће бити само допуњена и послата Вишем јавном тужилаштву у Неготину. Међутим, у случају контрадикторних резултата, цела истрага би могла да се врати на почетак.
Извор истиче да је ова истрага једна од најкомплекснијих у историји српског правосуђа. Припрема је трајала месец дана, а укључивала је десетине учесника: сведоке, осумњичене, мајку детета, стручњаке, тужиоца и полицију. Сви очекују да ће ови нови подаци убрзати процес и донети правду за малу Данку.