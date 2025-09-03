ДЕВОЈКА (21) ХТЕЛА ДА СКОЧИ СА БАЛКОНА Спасена у последњој секунди ДРАМА У УРОШВЦУ
У Урошевцу је, током раних јутарњих часова, тзв. косовска полиција спасила двадесетједногодишњу девојку која је, како је саопштено, хтела да скочи са балкона.
Како јављају, реаговали су чим су добили информацију да девојка жели да скочи са четвртог спрата стамбене зграде.
Полиција је смиривала девојку док се један од полицајаца пео у стан у коме се налазила.
Због хитности ситуације, као и великог ризика, полицајац је силом отворио врата како би, уз помоћ другог колеге, успео да ухвати девојку и врати је иза ограде балкона.
Убрзо је стигла и екипа хитне помоћи која јој је пружила прву помоћ. Она је, како наводе, била у тешком психичком стању.
Након што јој је пружена основна нега у Урошевцу, девојка је послата у Универзитетску клинику у Приштину ради даљег лечења.
Породица девојке одмах обавештена.