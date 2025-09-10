moderate rain
ДРАМА У КБЦ ЗЕМУН Пијани мушкарац развалио врата и напао доктора и медицинску сестру ОПТУЖЕНИ СВЕ НЕГИРА

10.09.2025. 20:15 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: Dnevnik.rs

Треће основно јавно тужилаштво у Београду наложило је задржавање осумњиченом З. У. (49) након што је у Клиничко-болничком центру "Земун" напао доктора и медицинску сестру, а претходно оштетио улазна врата установе.

Инцидент се догодио 8. септембра у вечерњим часовима, када је осумњичени, под дејством алкохола 1,04 промила, најпре физичком силом оштетио улазна врата болнице, а потом насрнуо на лекара Д.С. (27) и медицинску сестру Љ. Ж. (55), наневши им лаке телесне повреде. Напад се догодио док су здравствени радници обављали своје дужности. 

Тужилаштво терети З. У. за два кривична дела – напад на службено лице у здравственој установи и оштећење туђе имовине. Током саслушања пред тужиоцем, осумњичени је негирао извршење кривичних дела. 

С обзиром на постојање опасности да би могао да понови дело или утиче на сведоке, као и на чињеницу да је раније осуђиван, тужилаштво је предложило одређивање притвора. Суд је предлог прихватио и одредио меру притвора.

(Blic.rs)

Вести Хроника
