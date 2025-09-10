ДРАМА У КБЦ ЗЕМУН Пијани мушкарац развалио врата и напао доктора и медицинску сестру ОПТУЖЕНИ СВЕ НЕГИРА
Треће основно јавно тужилаштво у Београду наложило је задржавање осумњиченом З. У. (49) након што је у Клиничко-болничком центру "Земун" напао доктора и медицинску сестру, а претходно оштетио улазна врата установе.
Инцидент се догодио 8. септембра у вечерњим часовима, када је осумњичени, под дејством алкохола 1,04 промила, најпре физичком силом оштетио улазна врата болнице, а потом насрнуо на лекара Д.С. (27) и медицинску сестру Љ. Ж. (55), наневши им лаке телесне повреде. Напад се догодио док су здравствени радници обављали своје дужности.
Тужилаштво терети З. У. за два кривична дела – напад на службено лице у здравственој установи и оштећење туђе имовине. Током саслушања пред тужиоцем, осумњичени је негирао извршење кривичних дела.
С обзиром на постојање опасности да би могао да понови дело или утиче на сведоке, као и на чињеницу да је раније осуђиван, тужилаштво је предложило одређивање притвора. Суд је предлог прихватио и одредио меру притвора.
(Blic.rs)