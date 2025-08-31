ШТА ЋЕ ПОКАЗАТИ ТЕСТ НА ДРОГУ И АЛКОХОЛ?
ФИЛМСКА ПОТЕРА КРОЗ СРБИЈУ Бахати Босанац пробио рампе на граници Хрватске и Србије и километрима бежао полицији ОДБИО ДА ИЗАЂЕ ИЗ АУТА, ПА ЈЕДВА САВЛАДАН
Прва филмска јурњава насилника из Босне и Херцеговине и полиције из Србије почела је јутрос у 4 сата.
Наиме, Босанац је пробио је обе рампе на Граничним прелазима Хрватске и Србије. Тада је је обавештена и саобраћајна полиција у Србији, али и Интервентна јединица 92!
- Полиција је добила дојаву да је црни BMW страних таблица пробио рампе на граници. Да се упутио на Србији и да није познато ко је за воланом. Убрзо се на путу нашло неколико патрола саобраћајне полиције, али и Интервентна јединица 92. Док је трајала јурњава за преступником он је успео да аутомобилом да пробије наплатну рампу Сремска Митровица. Срећом никога није повредио, али је полиција зауставила саобраћај на путу којим је возио бахати Босанац - каже наш саговорник близак истрази.
У једном тренутку полиција је успела да заустави и блокира возача BMW. Међутим, он није желео да изађе из аутомобила већ се затворио.
Како "Telegraf.rs" сазнаје, припадници Интервентне успели су насилника из Босне да извуку.
Незванично, ухапшен је Д. М. (39) држављанин Босне и Херцеговине!
