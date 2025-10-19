(ВИДЕО) КУРТИЈЕВА ВЛАСТ ОПЕТ МАЛТРЕТИРА СРБЕ Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку
ЗВЕЧАН: Припадници дирекције за организовани криминал и тешка кривична дела тзв. косовске полиције врше претресе на девет локација у Звечану и Зубином Потоку, а на захтев специјалног тужилаштва у Приштини.
Приметан је већи број оклопних возила и припадника специјалних јединица тзв. косовске полиције, преноси ТВ Мост.
У саопштењу тужилаштва у Приштини је наведено да се акција спроводи због сумње на извршење кривичних дела угрожавање особља УН или особља повезаног са њима, тешко убиство иапад на службено лице током обављања службене дужности.
Додаје се да у претресима учествују и друге јединице тзв. косовске полиције и да ће јавност бити обавештена о детаљима након завршетка акције.
Заменик директора тзв. косовске полиције за регион север рекао је за ТВ Мост да полицијске снаге из региона север у овом случају асистирају истражитељима из Приштине.