clear sky
12°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) КУРТИЈЕВА ВЛАСТ ОПЕТ МАЛТРЕТИРА СРБЕ Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

19.10.2025. 12:04 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Kosovo Online

ЗВЕЧАН: Припадници дирекције за организовани криминал и тешка кривична дела тзв. косовске полиције врше претресе на девет локација у Звечану и Зубином Потоку, а на захтев специјалног тужилаштва у Приштини.

Приметан је већи број оклопних возила и припадника специјалних јединица тзв. косовске полиције, преноси ТВ Мост.

У саопштењу тужилаштва у Приштини је наведено да се акција спроводи због сумње на извршење кривичних дела угрожавање особља УН или особља повезаног са њима, тешко убиство иапад на службено лице током обављања службене дужности.

Додаје се да у претресима учествују и друге јединице тзв. косовске полиције и да ће јавност бити обавештена о детаљима након завршетка акције. 

Заменик директора тзв. косовске полиције за регион север рекао је за ТВ Мост да полицијске снаге из региона север у овом случају асистирају истражитељима из Приштине.

 

Срби на Космету малтретирање срба приштина
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај