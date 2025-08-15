(ФОТО) BMW ВИСИ НА ОГРАДИ У ЖАБЉУ Одбио се о дрво, предњи део скроз уништен
15.08.2025. 12:49 13:10
ЖАБАЉ: Возач аутомобила изазвао је јуче саобраћајну незгоду у Жабљу, када је у кривини изгубио контролу над аутомобилом, ударио у дрво, о које се аутомобил одбио и налетео на металну ограду.
Још увек нема званичних информација о повређенима, али очевици се надају да су сви путници прошли без озбиљних последица.
Као што се види и на фотографији насталој непосредно после догађаја, предњи точкови аутомобила налазе се на једној, а задњи на другој страни ограде, а на путу су разбацани комади стакла.