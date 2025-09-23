(ФОТО) ПРАВИЛИ СЕ ДА ПРЕНОСЕ МАЛЕ КУЋНЕ АПАРАТЕ, А КАДА СУ ЦАРИНИЦИ ОТВОРИЛИ КУТИЈЕ ИМАЛИ СУ ШТА ДА ВИДЕ Велике заплене на аеродрому "Никола Тесла"
23.09.2025. 12:37 12:42
Током претходних дана, царински службеници су у сарадњи са полицијом на Аеродрому Никола Тесла спречили два покушаја кријумчарења.
Наиме, службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су 22. септембра спречили покушај кријумчарења 750 паклица.
Само пар дана раније, 18. септембра спречен је покушај путника да, у кутијама малих кућних апарата спакованих у пртљаг, прокријумчари 1.160 паклица различитих цигарета.
Сва непријављена акцизна роба биће задржана до окончања поступка пред судом.