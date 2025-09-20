ИНЦИДЕНТ НА НОВОМ БЕОГРАДУ Младић махао ножем па поломио руку полицајцу, девојка га гризла и претила
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Нови Београд, у сарaдњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су А. Ч. (2000), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
Против двадесетчетворогодишње девојке биће поднета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дело.
Они се терете да синоћ, након што су пријавили да им је непознато лице поломило прозор, полицијским службеницима који су дошли да провере њихове наводе, нису отворили врата, а након што су полицајци изашли испред зграде, они су их вређали, називали погрдним именима и претили да ће их побити.
Полиција се потом вратила до стана, а када је женска особа отворила врата, А.Ч. је наставио да вређа и прети полицајцима, а на једног од њих је и насрнуо и поцепао службену мајицу, након чега је узео кухињски нож и замахивао према полицајцима.
Након што му је полицајац одузео нож и спречио га у даљем нападу, он је полицијском службенику нанео тешку телесну повреду, поломишви му руку.
Такође, двадесетчетворогодишња девојка је викала и ударала полицијскеmслужбенике, а једног од њих је више пута угризла, претећи им смрћу.
Након довођења у службене просторије А.Ч. је наставио са вређањем и претњама, на лични захтев је одведен у Ургентни центар на преглед, где је приликом прегледа покушао да побегне, али је спречен и поново доведен у службене просторије.
Осумњиченом А.Ч. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву,бити приведен Вишем јавном тужилаштву.