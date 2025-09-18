„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ЈЕДАН ОКРИВЉЕНИ ЗА ЗЛОЧИН НА БАДЊЕ ВЕЧЕ И ДАЉЕ ИЗА РЕШЕТАКА, ТРОЈИЦА СЕ БРАНЕ СА СЛОБОДЕ Потврђена оптужница за убиство у Инђији
Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло против окривљених М. Ш. К. (41), Ђ. Б. (29), С. Д. (36) и А. С. (36) због убиства, покушаја убиства и насилничког понашања у Инђији, када је лишен живота Зоран Г. (44), је потврђена, али још увек није правоснажна, кажу за „Дневник” у сремскомитровачком Вишем суду.
Оптужница је подигнута против М. Ш. К. због кривичних дела тешко убиство З. Г., тешко убиство у покушају на штету Е. Р. и насилничко понашање, против окривљених Ђ. Б., С. Д. и А. С. због кривичног дела насилничко понашање, а против Ђ. Б. и због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела.
Један се бранио ћутањем
Према сазнањима „Дневника”, на саслушању у тужилаштву, осумњичени Ђ. Б., С. Д. и А. С. су изнели своје одбране, док је М. Ш. К. искористио своје законско право и бранио се ћутањем.
Иначе, М. Ш. К. из Сремских Карловаца, Ђ. Б., С. Д. и А. С., сви из Инђије, ухапшени су због сумње да су на Бадње вече, око 23 часа, у Сремској улици у Инђији, испред породичне куће, оштрим предметом нанели убодне ране опасне по живот Зорану Г., од којих је он преминуо. Нешто раније су се, како се сумња, у Улици Ђорђа Војиновића у Инђији, сукобили са двадесеттрогодишњим и двадесетчетворогодишњим младићима којима су нанели повреде.
М. Ш. К. се од хапшења налази у притвору, који му је продужен и може да траје до 2. октобра
Убрзо након злочина, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, у сарадњи са Полицијском управом у Сремској Митровици, ухапсили су М. Ш. К., А. С. и Б. Ђ., док се С. Д., за којим је била расписана потрага, дан касније у пратњи свог адвоката предао у Полицијској станици у Инђији.
Након хапшења и саслушања, према М. Ш. К. одређен је притвор, који му је продужен и може да траје до 2. октобра, а осумњиченима Ђ. Б., С. Д. и А. С. притвор је, подсећања ради, укинут и они се од 7. марта бране са слободе.