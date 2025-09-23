ЈЕЗИВА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА ЈУГУ СРБИЈЕ У судару више возила ПОГИНУЛЕ ДВЕ ОСОБЕ
Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 5 часова у селу Зајм, код Клине, у којој су живот изгубиле две особе, док су још две повређене.
Према наводима полиције, несрећа се догодила из за сада непознатих разлога, а у судару су учествовали камион, комби и путнички аутомобил са локалним регистарским таблицама.
Од силине судара, две особе из општине Дечани преминуле су на лицу места, што је потврдила и екипа хитне помоћи која је брзо интервенисала. Повређени путници превезени су у Регионалну болницу у Пећи, где им је указана медицинска помоћ.
Портпарол полиције за регион Пећи, Фадиљ Гаши, изјавио је да је случај одмах пријављен државном тужиоцу, по чијем налогу су тела страдалих послата на Институт за судску медицину ради обдукције.
Увиђај на месту несреће обавили су полицијски службеници, а саобраћај на овој деоници био је привремено обустављен.