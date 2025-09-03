light rain
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ТИНЕЈЏЕРА (17) ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Нашли му хашиш и марихуану

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци поднеће кривичну пријаву против седамнаестогодишњака из околине овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Прегледом осумњиченог, полиција је пронашла 13 пакетића хашиша и девет марихуане, сопштила је Полицијска управа Нови Сад. 

Претресом његове куће, пронађена је вага за прецизно мерење и метак запиштољ, па ће против малолетника бити поднета и кривична пријава за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, кривичне пријаве ће бити поднете у редовном поступку, наводи се у саопштењу Полицијске управе Нови Сад.

