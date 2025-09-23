ЛЕКАРИ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Девојка повређена у удесу остала без ока? Драма у Крагујевцу (УЖАСАН ВИДЕО НЕСРЕЋЕ)
Како незванично сазнајемо девојка која је повређена у саобраћајној несрећи у Крагујевцу, а која се догодила у недељу, остала је без ока.
Према незваничним информацијама, њено стање је критично и лекари све раде да би спасили њен живот.
Она је, наводно, остала без ока, а под великим знаком питања је шта се догодило са другим оком.
У кобној саобраћајној несрећи у Крагујевцу погинуо је младић, а неколико младих особа је тешко повређено, између осталих и поменута девојка.
Поводом тешког удеса огласио се Универзитетски клинички центар Крагујевац о стању повређених.
У свом саопштењу из УКЦ Крагујевац наводе да је након тешке саобраћајне несреће шест повређених транспортовано у ту здравствену установу.
