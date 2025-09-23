few clouds
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛЕКАРИ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Девојка повређена у удесу остала без ока? Драма у Крагујевцу (УЖАСАН ВИДЕО НЕСРЕЋЕ)

23.09.2025. 15:40 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Информер
Коментари (0)
Сигурносна камера/Принтскрин/Информер
Фото: Сигурносна камера/Принтскрин/Информер

Како незванично сазнајемо девојка која је повређена у саобраћајној несрећи у Крагујевцу, а која се догодила у недељу, остала је без ока.

Према незваничним информацијама, њено стање је критично и лекари све раде да би спасили њен живот.

Она је, наводно, остала без ока, а под великим знаком питања је шта се догодило са другим оком.

У кобној саобраћајној несрећи у Крагујевцу погинуо је младић, а неколико младих особа је тешко повређено, између осталих и поменута девојка. 

 

Поводом тешког удеса огласио се Универзитетски клинички центар Крагујевац о стању повређених. 

У свом саопштењу из УКЦ Крагујевац наводе да је након тешке саобраћајне несреће шест повређених транспортовано у ту здравствену установу.

Informer.rs

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/Информер
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај