МАЛОЛЕТНИК ПРЕТУЧЕН МЕТАЛНОМ ШИПКОМ У ПАРКУ НА ВОЖДОВЦУ! Хитно пребачен у Ургентни центар, полиција трага за нападачем

03.11.2025. 17:38 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Повређени дечак је одмах транспортован у Ургентни центар ради пружања лекарске помоћи.

У суботу увече на београдском насељу Вождовцу догодио се инцидент у којем је повређен малолетник (15).

Напад се одиграо у Кумодрашкој улици, у парку испред Основне школе "Веселин Маслеша", где се малолетник налазио у друштву својих другова.

Према информацијама, групи малолетника је пришло неколико непознатих лица. Током сукоба, једно од тих лица је дечаку задало ударац металном шипком у пределу главе.

Повређени дечак је одмах транспортован у Ургентни центар ради пружања лекарске помоћи. Након прегледа, дежурни лекари су констатовали да је дечак задобио лаке телесне повреде.

Након пријаве инцидента, полиција је покренула истрагу. Идентитет нападача за сада није познат, а надлежни органи интензивно раде на расветљавању свих околности овог догађаја и проналажењу одговорних лица, пише Телеграф

 

 

