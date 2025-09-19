Оптужни предлог против 9 особа ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА ПОЗИВАЊЕ НА ПРОМЕНУ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Београду поднело је Вишем суду у Београду оптужни предлог против деветоро окривљених због сумње да су извршили кривично дело припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије у вези са кривичним делом позивање на насилну промену уставног уређења у саизвршилаштву. Оптужним предлогом обухваћени су Лука С. (22) из Крагујевца, Бојо Б. (23) из Београда, Лазар С. (21) из Зајечара, Ивана М. (20) из Смедерева, Душан С. (23) из Београда, Димитрије С. (22) из Ниша, Димитрије Д. (25) из Ниша, Никола П. (22) из Апатина и Лука Д. (20) из Ваљева.
Постоји оправдана сумња да су они 20. јуна 2025. године у Београду у просторијама Грађевинског факултета Универзитета у Београду и 24. јуна 2025. године у просторијама Филолошког факултета Универзитета у Београду по претходном договору, припремали извршење кривичног дела и организовали позивање да се силом промени уставно уређење, свргну највиши државни органи или представници тих органа.
На одржаним састанцима они су се, како се сумња, договарали о активностима које планирају за време и током скупа заказаног за 28. јун 2025. године, када су навели да је крајњи рок за испуњење њихових захтева - а то су расписивање ванредних парламентарних избора и уклањање шатора пријављеног скупа студената у Пионирском парку.
Договарали су и насилне акције које ће предузети учесници скупа уколико се не испуне њихова два главна захтева и то до 21 час, када ће кренути са радикализацијом протеста и извршити блокаде на више локација у више градова на територији Републике Србије и то зграда Председништва Републике Србије, Владе Републике Србије, Вишег јавног тужилаштва у Београду, затим канцеларије и градилишта ЕXПО, рударског басена Колубара у Лазаревцу, страначких просторија Српске напредне странке, те пријављеног скупа у Пионирском парку. Такође су планирали блокаду виталних саобраћајница и ужих градских језгра у више градова Републике Србије, ауто-путева, мостова, тржних центара, те уколико ни ове активности не доведу до испуњења постављених захтева, окривљени су договорили додатну радикализацију протеста кроз разне видове грађанске непослушности, паљене контејнера, постављање бетонских баријера и других запрека у циљу спречавања функционисања и одвијања саобраћаја. Затим су договарали противзаконите активности уз тенденциозне и политички обојене говоре усмерене против носилаца власти са циљем анимирања осталих учесника скупа да по завршеном протесту и они узму учешће у насилним актима усмереним на објекте највиших државних инсититуција.
Планирали су да током одржавања протеста 28. јуна 2025. године у Београду испровоцирају реакцију и сукобе полицијских службеника, ангажованих на одржавању јавног реда и мира током протеста, са окупљеним грађанима који би потом – према њиховим плановима, прерасли у сукобе јачег интензитета, а што би довело до нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, угрожавања безбедности грађана окупљених на протесту, полицијских и других ангажованих службеника, али и оштећења имовине у већем обиму.
Све ово је и потврђено обзиром да је након одржаног протесног скупа дошло до сукоба окупљених грађана са кордонима полиције на више локација којом приликом су присутни полицијски службеници нападнути моткама, штанглама, каменицама и другим подесним предметима уз наношење телесних повреда полицијским службеницима, нарушавање јавног реда и мира у већем обиму уз причињену велику материјалну штету.
Т
ужилаштво је предложило суду да окривљеном Луки С. продужи меру забране напуштања стана, као и да одреди притвор Димитрију Д, који се налази у бекству. Оптужним актом предложено је да суд након одржаног главног претреса окривљене Боја Б, Лазара С, Ивану М, Душана С, Димитрија С, Николу П. и Луку Д. огласи кривим и да им утврди условне казне затвора у трајању не краћем од 10 месеци са роком провере од три године. За Луку С. и Димитрија Д. предложене су казне затвора у трајању не краћем од 10 месеци.
У Београду је 28. јуна одржан протест на који су позвали студенти у блокади, а након скупа учесници су напали припаднике полиције на више места у граду.