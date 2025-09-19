ТУЖИЛАШТВО ТВРДИ ДА ЈЕ ИЗВРШИО ЧЕТИРИ ТЕШКА КРИВИЧНА ДЕЛА! Тражи доживотни затвор због силовања детета
БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против З. М. (43) и затражило да му се изрекне казна доживотног затвора због постојања основане сумње да је извршио четири тешка кривична дела, међу којима је и силовање детета.
Оптужницом која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет стављају кривична дела силовање, продужено кривично дело недозвољене полне радње, кривично дело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију и кривично дело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију, саопштило је то тужилаштво.
Тужилаштво је предложило суду да окривљеном продужи притвор да не би поновио кривично дело.
Такође, тужилаштво је суду предложило да након одржаног главног претреса окривљеног огласи кривим и изрекне му казну доживотног затвора.