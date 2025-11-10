overcast clouds
„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ

ОПТУЖНИЦА ЈОШ НИЈЕ ПРАВОСНАЖНА, АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ ОДЛУЧУЈЕ ПО ЖАЛБИ Петорка остаје иза решетака због убиства у Сремској Митровици

10.11.2025. 08:24 08:37
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Хапшење једног од осумњичених
Фото: МУП

Петорица окривљених, С. Б. (42), М. М. (32), М. Т. (34), С. К. (32) и М. П., који се терете за убиство Александра Јуришићa (34) у Сремској Митровици и даље се налазе иза решетака јер им је притвор поново продужен и може да траје до 29. новембра, сазнаје „Дневник” у сремскомитровачком Вишем суду.

Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло против њих петорице због убиства, а Виши суд донео решење о потврђивању, још увек није правоснажна јер ће, како сазнајемо, предмет бити упућен у Апелациони суд у Новом Саду ради одлучивања по жалби.

Окривљени С. Б. из Вашице се, према оптужници, терети за кривично дело тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривично дело фалсификовање истраге, окривљени М. М. из места Међаши у Босни и Херцеговини и М. Т. из Лаћарка за кривично дело тешко убиство у помагању, окривљени С. К. с пријављеним пребивалиштем у месту Воћњак и боравиштем у Бијељини, за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, а окривљени М. П. за кривично дело тешко убиство у потстрекивању.

Осумњичен и за покушај убиства 

С. Б. се, како су рекли у МУП-у након његовог хапшења, сум­њи­чи и за по­ку­шај уби­ства Д. К. (58) из Бач­ке Па­лан­ке. На њега је у ју­лу 2024. го­ди­не, у Улици 20. октобра у Бачкој Паланци, испаљено неколико хитаца, који су га погодили у ногу, наневши му прострелну рану на бутини.

Брутално убиство Александра Јуришића догодило се 17. јануара око 18.30 часова испред породичне куће жртве у Сремској Митровици. С. Б., М. М., М. Т. и С. К. су ухапшени неколико дана касније, док је М. П. лишен слободе у Босни и Хецеговини и потом изручен надлежним органима Републике Србије.

Подсетимо, у „Бе­о­гра­ду на во­ди” ухап­шен је С. Б. и том приликом је полиција код њега пронашла пиштољ. Осим њега, тада је при­ве­ден и др­жа­вља­нин Бо­сне и Хер­це­го­ви­не М. М., за ко­јим је Ин­тер­пол у Бечу рас­пи­сао ме­ђу­на­род­ну по­тер­ни­цу за кри­вич­но де­ло у ве­зи са дро­гом, док је у Сремској Митровици слободе лишен М. Т. 

– По­ли­ци­ја је опе­ра­тив­ним ра­дом от­кри­ла ста­но­ве ко­је су ко­ри­сти­ли осум­њи­че­ни, у Срем­ској Ми­тро­ви­ци и Бе­о­гра­ду, где су се, ка­ко се сум­ња, скри­ва­ли С. Б. и М. М., ко­ји се сум­њи­чи за кри­вич­но де­ло по­моћ учи­ни­о­цу по­сле из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла те­шко уби­ство – на­вео је МУП након хапшења.

Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
