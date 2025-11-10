„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ОПТУЖНИЦА ЈОШ НИЈЕ ПРАВОСНАЖНА, АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ ОДЛУЧУЈЕ ПО ЖАЛБИ Петорка остаје иза решетака због убиства у Сремској Митровици
Петорица окривљених, С. Б. (42), М. М. (32), М. Т. (34), С. К. (32) и М. П., који се терете за убиство Александра Јуришићa (34) у Сремској Митровици и даље се налазе иза решетака јер им је притвор поново продужен и може да траје до 29. новембра, сазнаје „Дневник” у сремскомитровачком Вишем суду.
Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло против њих петорице због убиства, а Виши суд донео решење о потврђивању, још увек није правоснажна јер ће, како сазнајемо, предмет бити упућен у Апелациони суд у Новом Саду ради одлучивања по жалби.
Окривљени С. Б. из Вашице се, према оптужници, терети за кривично дело тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривично дело фалсификовање истраге, окривљени М. М. из места Међаши у Босни и Херцеговини и М. Т. из Лаћарка за кривично дело тешко убиство у помагању, окривљени С. К. с пријављеним пребивалиштем у месту Воћњак и боравиштем у Бијељини, за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, а окривљени М. П. за кривично дело тешко убиство у потстрекивању.
Осумњичен и за покушај убиства
С. Б. се, како су рекли у МУП-у након његовог хапшења, сумњичи и за покушај убиства Д. К. (58) из Бачке Паланке. На њега је у јулу 2024. године, у Улици 20. октобра у Бачкој Паланци, испаљено неколико хитаца, који су га погодили у ногу, наневши му прострелну рану на бутини.
Брутално убиство Александра Јуришића догодило се 17. јануара око 18.30 часова испред породичне куће жртве у Сремској Митровици. С. Б., М. М., М. Т. и С. К. су ухапшени неколико дана касније, док је М. П. лишен слободе у Босни и Хецеговини и потом изручен надлежним органима Републике Србије.
Подсетимо, у „Београду на води” ухапшен је С. Б. и том приликом је полиција код њега пронашла пиштољ. Осим њега, тада је приведен и држављанин Босне и Херцеговине М. М., за којим је Интерпол у Бечу расписао међународну потерницу за кривично дело у вези са дрогом, док је у Сремској Митровици слободе лишен М. Т.
– Полиција је оперативним радом открила станове које су користили осумњичени, у Сремској Митровици и Београду, где су се, како се сумња, скривали С. Б. и М. М., који се сумњичи за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела тешко убиство – навео је МУП након хапшења.