ОСУЂЕН МУШКАРАЦ ИЗ КНИЋАНИНА Носио у јакни један метак па добио пола године кућног затвора
Мушкарац Д. А. (47) из Книћанина осуђен је на пола године кућног затвора због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Кривични поступак који је вођен против Д. А. на основу оптужнице Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину правноснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду.
Новосадски суд је, наиме, потврдио првостепену пресуду којом је окривљени оглашен кривим због извршења поменутог кривичног дела и осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци, која ће се извршити у просторијама у којима станује.
Према наводима пресуде, окривљени је 28. марта 2023. године, у вечерњим часовима, у Зрењанину, неовлашћено у јакни носио муницију, и то један пиштољски метак калибра 7,62 мм, за чије ношење није имао одобрење надлежног органа.