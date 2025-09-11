overcast clouds
ОСУЂЕН МУШКАРАЦ ИЗ КНИЋАНИНА Носио у јакни један метак па добио пола године кућног затвора

11.09.2025. 11:28 11:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
метак
Фото: Pixabay.com

Мушкарац Д. А. (47) из Книћанина осуђен је на пола године кућног затвора због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Кривични поступак који је вођен против Д. А. на основу оптужнице Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину правноснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду.

Новосадски суд је, наиме, потврдио првостепену пресуду којом је окривљени оглашен кривим због извршења поменутог кривичног дела и осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци, која ће се извршити у просторијама у којима станује.

Према наводима пресуде, окривљени је 28. марта 2023. године, у вечерњим часовима, у Зрењанину, неовлашћено у јакни носио муницију, и то један пиштољски метак калибра 7,62 мм, за чије ношење није имао одобрење надлежног органа.

метак пресуда кућни затвор
