ОВО ЈЕ ПРАВА ИСТИНА О ПОРОДИЧНОЈ ТРАГЕДИЈИ У ЦРКВИНИ Комшиница открива нове детаље!
У селу Црквина код Крушевца у недељу се догодило двоструко убиство и самоубиство у породици.
Брацимир М. (72) брутално је мацолом убио сина Горана М. (49) и оца Владимира М. (90), па се обесио!
Како сазнајемо, монструм је након злочина отишао код комшије са кесом новца. Рекао му је шта је урадио, да није могао више да гледа сина који се алкохолисао и „упропастио домаћинство” јер је због њега таквог и жена са децом отишла.
У кеси је тада, незванично, донео новац који је наменио унукама. Рекао је да је штедео цео живот за њих!
– Мислим да је Владимир колатерална штета у сукобу Брацимира и његовог сина Горана. Брацимир се последња два месеца непрестано жалио на Горана, а имао је примедбе и раније. Међутим, све је ескалирало и кренуло низбрдо пре два месеца када је Горана напустила супруга, која се одселила са ћерком из породичне куће у којој су живеле са супругом Гораном, његовим оцем Брацимиром и дедом Владимиром – открива комшиница која је била у блиским односима са Брацимиром, који је осумњичен за стравичан злочин.
Супруга напустила Горана због насиља
Саговорница открива да је Брацимир истицао да су његова снаја и унука, напустиле породични дом јер она више није могла да издржи насиље у породици које је скоро свакодневно доживљавала од стране Горана којег је Брацимир убио тако што му је нанео повреде мацолом.
– Брацимир се стално жалио да му син, када је пијан, прави проблеме, да малтретира све укућане и говорио је да не зна колико ће дуго моћи да толерише његово понашање. Мислим да је Брацимиру све прекипело када су снаја и његова унука одлучиле да напусте Горана и да се одселе – објашњава саговорница.
Она је открила да је убијени Горан са супругом имао три ћерке, али да је у породичној кући у Црквини, код Крушевца, са њима живела само једна.
– Жена није више могла да поднесе Гораново малтретирање. Са свекром и дедом је била у добрим односима, они су увек били на њеној страни, али Гораново понашање више није могла да толерише. Она се са ћерком покупила и отишла да живи у Крушевац – открива комшиница породице у којој се десио злочин.
Овај злочин згрозио је Србију.