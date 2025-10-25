broken clouds
Нови Сад
УЖАС У РАДИОНИЦИ Мушкарац тешко повређен када је НА ЊЕГА ПАО АУТО СА ДИЗАЛИЦЕ у Батајници

25.10.2025. 07:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
YT
Фото: Youtube Printscreen

Мушкарац стар 50 година задобио је тешке повреде када је на њега пао ауто са дизалице, речено је Тан‌југу у служби Хитне помоћи.

Несрећа се догодила синоћ у 19:34 часова у улици Мале међе 32 у Шангајском насељу у Батајници.

Током ноћи се догодило и седам саобраћајних несрећа у којима је девет особа лакше повређено.

Екипе Хитне помоћи интервенисале су 100 пута током ноћи, а од тога је 16 интервенција било на јавном месту, углавном због особа у алкохолисаном стању.

За помоћ су се највише јављале особе са повишеним крвним притиском.

аутомеханичар дизалица тешко повређен
Вести Хроника
