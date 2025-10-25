УЖАС У РАДИОНИЦИ Мушкарац тешко повређен када је НА ЊЕГА ПАО АУТО СА ДИЗАЛИЦЕ у Батајници
25.10.2025. 07:33 07:35
Мушкарац стар 50 година задобио је тешке повреде када је на њега пао ауто са дизалице, речено је Танјугу у служби Хитне помоћи.
Несрећа се догодила синоћ у 19:34 часова у улици Мале међе 32 у Шангајском насељу у Батајници.
Током ноћи се догодило и седам саобраћајних несрећа у којима је девет особа лакше повређено.
Екипе Хитне помоћи интервенисале су 100 пута током ноћи, а од тога је 16 интервенција било на јавном месту, углавном због особа у алкохолисаном стању.
За помоћ су се највише јављале особе са повишеним крвним притиском.