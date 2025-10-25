ОПТИМИЗАМ ИЛИ НОВА РЕАЛНОСТ? Трамп жели да Америци и свету Кина помогне у односима са Русијом
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да би желео да Кина помогне Вашингтону у односима са Русијом.
"Желео бих да нам Кина помогне са Русијом", рекао је Трамп новинарима у председничком авиону "Аир Форце Оне", пренео је Ројтерс.
Трамп је кренуо на пут у Азију, где се очекује да ће разговарати о инвестиционим споразумима, мировним иницијативама и трговинским питањима.
Прва станица му је Малезија, где ће присуствовати регионалном самиту и састати се са премијером те земље Анваром Ибрахимом, као и са лидерима Тајланда и Камбоџе ради потписивања проширеног споразума о прекиду ватре између две суседне земље, пренео је АП.
Председник САД је навео да "дугује посету" малезијском премијеру, кога је назвао "веома добрим човеком".
Након Малезије, Трамп ће посетити Јапан и Јужну Кореју, где се очекује састанак са кинеским председником Си Ђинпингом на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕЦ) у јужнокорејском граду Бусану.
Трамп је поручио да очекује "добар састанак" са Сијем и да је "оптимистичан" поводом постизања "фантастичног договора" између две земље.
Трамп ће се у Токију састати са новом јапанском премијерком Санае Такаичи и очекује се да ће разговарати о инвестиционим споразумима вредним око 900 милијарди долара у замену за смањење планираних америчких царина.
Током турнеје, Трамп би такође могао да разговара с бразилским председником Луизом Инасијом Лулом да Силвом о могућем смањењу царина и регионалној сарадњи.
Бела кућа још није потврдила тај састанак.
Неће бити састанка са Ким Џонг Уном током азијске турнеје
На распореду америчког председника Доналда Трумпа током турнеје по Азији није сусрет са севернокорејским вођом Ким Џонг-уном, рекао је данас амерички званичник.
"Председник је, наравно, изразио жељу за сусретом с Кимом у блиској будућности. Али то није на програму овог путовања", рекао је званичник под условом анонимности, преноси Фокс њуз.
Трамп је током првог мандата одржао три историјска самита са севернокорејским лидером Ким Џонг Уном који су стабилизовали Корејско полуострво, навео је званичник у саопштењу за америчку телевизију.
Последњи пут Трамп и Ким су се састали 30. јуна 2019. године у Демилитаризованој зони између Северне и Јужне Кореје.
Трамп би требало да стигне у среду у Јужну Кореју на самит АПЕЦ-а, организације за економску сарадњу Азија-Пацифик.
Амерички председник је јавно и приватно изразио жељу да разговара са Кимом.
Према изворима CNN-a, идеју о новом сусрету додатно је подстакао недавни састанак Трампа са јужнокорејским председником Ли Џае Мјунгом, који га је позвао на скуп Азијско-пацифичке економске сарадње у Сеулу.
Ким је прошлог месеца такође изразио отвореност за дијалог, поручивши да би био отворен за разговор са САД "ако одустану од опсесије денуклеаризацијом".
"Ако САД одустану од своје празне опсесије денуклеаризацијом и желе да теже мирној коегзистенцији са Северном Корејом на основу признавања реалности, нема разлога да не седнемо са САД", рекао је раније Ким.