ПАО ЈОШ ЈЕДАН ДИЛЕР Полиција у аутомобилу нашла 35 КИЛА МАРХУАНЕ, возач приведен
25.10.2025. 09:01 09:03
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције,у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су Д. Ј. (1972), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња истављање у промет опојних дрога.
Полиција је претресом возила марке „фијат добло“, којим је осумњичени управљао,пронашла око 35 килограма биљне материје за коју се сумња да је марихуана.
Д. Ј. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, битиприведен надлежном тужилаштву.