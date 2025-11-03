overcast clouds
ПЕЦАРОШ ПРОНАШАО БОМБУ НА ОБАЛИ ДУНАВА! Неочекивани улов изазвао праву драму, ово су детаљи

03.11.2025. 10:06 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Један пецарош је у недељу око 10 часова на обали Дунава у близини Ритопека, пронашао експлозивну направу, а о свему је хитро обавештена полциција.

Изласком на терен контрадиверзионе екипе, устанувљено је да је реч о тзв. кашикари. Очевици наводе да за сада није познато, како је бомба завршила ту.

Према писању медија, њу је највероватније вода избацила на обалу.

Бомба је уз неопходне мере безбедности, уклоњена са места где је нађена, а након детраљног испитивања биће уништена у контролисаним условима. 

 

Телеграф

Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
