ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У СМЕДЕРЕВУ Ухапшени због утаје пореза и фалсификовања службених исправa ОШТЕТИЛИ БУЏЕТ ЗА 16,9 МИЛИОНА ДИНАРА
Две особе ухапшене су у Смедереву због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска утаја у износу од 16,9 милиона динара, саопштила је данас Пореска управа.
Постоји основана сумња да је оснивач и директор привредног друштва из Смедерева, у периоду од фебруара до јуна ове године, у намери да делимично избегне плаћање пореза на додату вредност, у својим пословним књигама евидентирао рачуне неистините садржине, укупне вредности од 105.097.040 динара, са припадајућим ПДВ-ом од 16.907.840 динара.
Такође, основано се сумња да је директор привредног друштва из Крушевца сачинио и уступио поменуте рачуне привредном друштву из Смедерева, иако промет добара није извршен, чиме је омогућено извршење кривичног дела пореска утаја и извршено кривично дело фалсификовања службене исправе.
На тај начин су умањили пореску обавезу ПДВ-а и оштетили буџет Републике Србије за наведени износ.
У саопштењу се додаје да су у заједничкој акцији Сектора пореске полиције, Одсека за оперативни рад Смедерево и полицијских службеника Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе Смедерево, по налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву два осумњичена лица 16. септембра лишена слободе због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска утаја.
Осумњиченима је одређено полицијско задржавање у трајању до 48 сати и они ће уз заједничку кривичну пријаву бити спроведени надлежном јавном тужилаштву.