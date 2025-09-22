clear sky
27°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У СМЕДЕРЕВУ Ухапшени због утаје пореза и фалсификовања службених исправa ОШТЕТИЛИ БУЏЕТ ЗА 16,9 МИЛИОНА ДИНАРА

22.09.2025. 10:11 10:24
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Две особе ухапшене су у Смедереву због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска утаја у износу од 16,9 милиона динара, саопштила је данас Пореска управа.

Постоји основана сумња да је оснивач и директор привредног друштва из Смедерева, у периоду од фебруара до јуна ове године, у намери да делимично избегне плаћање пореза на додату вредност, у својим пословним књигама евидентирао рачуне неистините садржине, укупне вредности од 105.097.040 динара, са припадајућим ПДВ-ом од 16.907.840 динара. 

Такође, основано се сумња да је директор привредног друштва из Крушевца сачинио и уступио поменуте рачуне привредном друштву из Смедерева, иако промет добара није извршен, чиме је омогућено извршење кривичног дела пореска утаја и извршено кривично дело фалсификовања службене исправе.

На тај начин су умањили пореску обавезу ПДВ-а и оштетили буџет Републике Србије за наведени износ. 

У саопштењу се додаје да су у заједничкој акцији Сектора пореске полиције, Одсека за оперативни рад Смедерево и полицијских службеника Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе Смедерево, по налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву два осумњичена лица 16. септембра лишена слободе због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска утаја. 

Осумњиченима је одређено полицијско задржавање у трајању до 48 сати и они ће уз заједничку кривичну пријаву бити спроведени надлежном јавном тужилаштву.

(k1info.rs)

утаја пореза хапшење
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај