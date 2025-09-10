ПОСТОЈИ ДУЖИ СНИМАК КОЈИ ПОКАЗУЈЕ ШТА ЈЕ ПРЕТХОДИЛО ТРАГЕДИЈИ МЛАДЕ НОВОСАЂАНКЕ У БУДВИ Упорно је дозивала помоћ...
"Лица која су управљала пловилом нису ни обратили пажњу да Тијана дозива у помоћ и да маше рукама желећи да се вожња прекине" - наводи се у саопштењу неутешне породице
Тинејџерка (19) из Новог Сада која је у мају настрадала током вожња парасејлингом у Будви, дозивала је уплашено помоћ пре него што је скинула заштитни прслук и скочила у море са висине од 50 метара. Ово се, наводно, види и чује на снимку њеног кобног лета, који траје 24 минута, а који би могао да буде један од доказа да је током вожње било одређених пропуста од стране људи који су управљали глисером који је вукао падобран за који је Новосађанка била закачена, преноси Kurir.
Трагедија у Будви се догодила, подсетимо, 28. маја када је девојка пристала на бесплатну вожњу парасејлингом у замену да се сними за рекламни спот будванске агенције која се деценијама бави атрактивним воденим спортовима. Прошла је неку врсту обуке током које је, како се наводи, била расположена и весела и није показивала страх, ни панику.
Иначе, у јавности се након трагичне несреће појавио кратак видео снимак на коме се може видети како девојка скида појас и пада у море, али заправо цео снимак траје скоро 24 минута и на њему се, према наводима извора, јасно чује како девојка у неколико наврата успаничено дозива помоћ и моли да јој се помогне.
- Ало - викала је Новосађанка, да би затим додала: "Јој, шта је ово?! Хоћу назад! Како ми је ово страшно!"
Како се може видети на снимку који је веома узнемирујућ види се и како тинејџерка из Новог Сада маше у правцу камере која је све време снима. Буквално млати и рукама и ногама како би дозвала раднике с којима је отишла на снимање промотивног спота.
- Ало, хоћу назад! Молим вас, хоћу назад, ово је превише страшно! Назад! - молила је девојка, а онда је скинула прслук и скочила са висине у Јадран. Такође, на целом снимку може се видети и како се вожња наставља иако је Новосађанка пала у море.
Узалуд дозивала помоћ
Иначе, да је дошло до многих пропуста раније је истакао и адвокат из канцеларије Богићевић, који се у саопштењу за јавност обратио испред породице настрадале Новосађанке.
- Након укрцавања на пловило, о чему постоје снимци, лет се одвијао на нижим висинама у близини обале, и Тијана је на наведеним снимцима била видно расположена и махала својој стрини, а у једном тренутку се спустила са падобраном у воду, што је требао бити и крај вожње. Међутим, недуго затим пловило се окреће и убрзава ка плажи Могрен, а падобран са Тијаном се опет подиже, овог пута много више и брже.
Лица која су управљала пловилом нису ни обратили пажњу да Тијана дозива у помоћ и да маше рукама желећи да се вожња прекине, а за ово је породица сазнала од лица која су одгледала комплетан снимак лета са надзорне камере падобрана. Вожња је, иначе, трајала доста дуже него што је уобичајено - наводи се у једном делу саопштења:
- Лица која су управљала пловилом и сајлом падобрана нису уопште уочили моменат када је Тијане испала из падобрана, већ су то накнадно сазнали по повратку у пристаниште, где су морали да прегледају видео-снимак са камере на падобрану, како би утврдили место њеног пада, а пре тога су уз помоћ другог пловила покупили падобран.
Тијанин пад су уочили радници у плажном бару на плажи Могрен који су потрчали ка њој, исто као и особље на Таxи-боат чамцу који је туда случајно пролазио, и они су прихватили Тијану из воде покушали су да је реанимирају. Наведена лица која су управљала пловилом - глисером, иначе су страни држављани који нису имали дозволе за боравак и рад у Црној Гори, а осим тога нису поседовали никакве сертификате за обављање и пружање оваквих услуга, које представљају врло сложене и захтевне активности.
"Ово доста говори о немару и нестручности лица која су управљала пловилом и падобраном, као и о самој фирми која организује ове активности, а то је да они нису уопште обраћали пажњу на Тијану као корисника њихових услуга током самог лета, а требали су и били су дужни да путем двогледа и путем радио-везе имају константну аудио-визуелну комуникацију са њом, како би могли да прате њено стање током лета и да у случају њеног захтева приземље падобран" - пише у саопштењу породице.