ПОЖАР У ГОСПОЂИНЦИМА Горео угоститељски објекат, ватрогасци интервенисали

11.09.2025. 15:10 15:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Инстаграм 193.рс
с

Мањи угоститељски објекат запалио се данас око 13.00 часова у Госпођинцима.

Како преноси Инстаграм страница 193.рс на лицу места били су припадници две ватрогасне бригате: Ватрогасно спасилачког одељења из Жабља и јединица Добровољног ватрогасног друштва Госпођинци. 

Објекат се налази на углу Улице краља Петра Првог и Змај Ковине.

На фотографијама се види како је дим куљао из објекта, и интервенција ватрогасца на крову објекта који је оштећен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

За сада нема информација да ли је било повређених.

Полицијска истрага ће утврдити узрок пожара.

