ПОЖАР У ГОСПОЂИНЦИМА Горео угоститељски објекат, ватрогасци интервенисали
11.09.2025. 15:10 15:33
Мањи угоститељски објекат запалио се данас око 13.00 часова у Госпођинцима.
Како преноси Инстаграм страница 193.рс на лицу места били су припадници две ватрогасне бригате: Ватрогасно спасилачког одељења из Жабља и јединица Добровољног ватрогасног друштва Госпођинци.
Објекат се налази на углу Улице краља Петра Првог и Змај Ковине.
На фотографијама се види како је дим куљао из објекта, и интервенција ватрогасца на крову објекта који је оштећен.
За сада нема информација да ли је било повређених.
Полицијска истрага ће утврдити узрок пожара.