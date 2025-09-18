ПРЕЛАЗИЛА НА ЦРВЕНО Ухапшен осумњичени да је налетео аутомобилом на девојку у Краљеву
18.09.2025. 20:58 20:59
Припадници Полицијске управе у Краљеву ухапсили су П. М. (24) због сумње да је 16. септембра на пешачком прелазу, оборио осамнаестогодишњу суграђанку која је прелазула улицу, иако је било црвено светло на семафору за пешаке.
П. М. је осумњичен да је извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја, саопштили су из ПУ Краљево.
Инцидент се догодио у ноћним часовима 16.септембра, када је осумњичени управљајући "аудијем" у Пљакиној улици у Краљеву, оборио девојку.
Оштећена је због задобијених тешких телесних повреда пребачена у Клиничко - болнички центар у Крагујевцу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву бити приведени Основном јавном тужилаштву у Краљеву.