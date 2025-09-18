clear sky
ПРЕЛАЗИЛА НА ЦРВЕНО Ухапшен осумњичени да је налетео аутомобилом на девојку у Краљеву

18.09.2025. 20:58 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Полицијске управе у Краљеву ухапсили су П. М. (24) због сумње да је 16. септембра на пешачком прелазу, оборио осамнаестогодишњу суграђанку која је прелазула улицу, иако је било црвено светло на семафору за пешаке.

П. М. је осумњичен да је извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја, саопштили су из ПУ Краљево.

Инцидент се догодио у ноћним часовима 16.септембра, када је осумњичени управљајући "аудијем" у Пљакиној улици у Краљеву, оборио девојку.

Оштећена је због задобијених тешких телесних повреда пребачена у Клиничко - болнички центар у Крагујевцу.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву бити приведени Основном јавном тужилаштву у Краљеву.

