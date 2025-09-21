У ПУЦЊАВИ ИСПРЕД РЕСТОРАНА РАЊЕН МЛАДИЋ Полиција покренула акцију "ВИХОР"
21.09.2025. 10:03 10:19
Ноћас око 3 сата испред ресторана "Топчидерац" у Београду дошло је до пуцњаве у којој је рањен један младић.
Према информацијама медија, он је погођен у ногу, а након инцидента одмах су реаговале полицијске јединице и екипа Хитне помоћи која је збринула повређеног.
Полиција је у оквиру потраге покренула оперативну акцију „Вихор 3“, која је трајала неколико сати, али је у току јутра обустављена. Званичних информација о починиоцу или мотивима тренутно нема.
Истрага је у току, а надлежни интензивно раде на расветљавању околности овог оружаног инцидента.
Како незванично сазнаје Телеграф, овај напад могао би да буде нека врста опомене.