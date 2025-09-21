clear sky
У ПУЦЊАВИ ИСПРЕД РЕСТОРАНА РАЊЕН МЛАДИЋ Полиција покренула акцију "ВИХОР"

21.09.2025. 10:03 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Dnevnik.rs

Ноћас око 3 сата испред ресторана "Топчидерац" у Београду дошло је до пуцњаве у којој је рањен један младић.

Према информацијама медија, он је погођен у ногу, а након инцидента одмах су реаговале полицијске јединице и екипа Хитне помоћи која је збринула повређеног.

Полиција је у оквиру потраге покренула оперативну акцију „Вихор 3“, која је трајала неколико сати, али је у току јутра обустављена. Званичних информација о починиоцу или мотивима тренутно нема.

Истрага је у току, а надлежни интензивно раде на расветљавању околности овог оружаног инцидента.

Како незванично сазнаје Телеграф, овај напад могао би да буде нека врста опомене.

(k1info.rs)

пуцњава акција вихор
