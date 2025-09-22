РУС ЗАНЕМЕО, РАЗВАЉЕН МУ АУТО НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ: ”Ужас” разбијено задње стакло и украден алат - причињена велика штета (ВИДЕО)
На Ади Циганлији, непознати починиоци обили су и починили крађу из аутомобила руских држављана.
Јуриј Мерешко, Рус који већ три године са породицом живи у Србији, доживео је непријатност на Ади Циганлији. Непознати починиоци разбили су задње стакло на аутомобилу његове супруге и из гепека украли алат, причинивши му значајну штету.
Вест је поделио на ТикТоку, где је написао:
- Први пут смо се са овим сусрели. На Ади Циганлији су жени разбили сва задња стакла и украли алат из гепека. Полицајци који су били у близини само су јој рекли да оде у полицијску станицу и пријави крађу. Ужас! - рекао је он у снимку објављеном на Тикток налогу "београдскиорао".
Његова објава изазвала је велики број коментара, а многи корисници друштвених мрежа упозорили су да крађе аутомобила и предмета из гепека на овом популарном излетишту нису реткост.
"Хвала на подели, да се пазимо, али и да ухватимо ко то ради. За сада, најбоље је сакрити садржај гепека", написао је Милан.
"Ово је јако честа појава на целој деоници где се паркирају возила. Колеги су украли лаптоп из гепека пре пар месеци", додао је Лазар.
Други корисници истичу да се овакве крађе дешавају годинама уназад и да лопови често вребају тренутак када људи отварају пртљажник.
''Грешка коју обично праве жене је што отворе гепек и оставе торбе унутра. Лопови то посматрају и обијају таква кола'', наводи један коментатор.
Јуријев нови живот у Србији
Јуриј Мерешко у Србију је дошао из Русије пре три године, бежећи од рата и мобилизације. Најпре је дошао сам, а затим му се придружила супруга са двојицом синова и породичним мачком. Данас породица живи у Земуну, а Јуриј ради као мајстор у фирми за базене.
Он је раније говорио да се у Србији осећа као код куће.
- Нећу се враћати у Русију, волим Србију, ово је мој нови дом. Желим да овде градим живот и да будем вредан за Србију - рекао је.
Његови синови су се брзо уклопили - млађи иде у вртић, старији у основну школу, а, како кроз осмех прича, млађи данас говори српски боље од старијег и више користи наш језик него руски.
Јуриј је у Србији постао препознатљив и на друштвеним мрежама, где неретко дели снимке на српском језику. Посебну пажњу привукао је када је изјавио:
- Ако волиш Србију, докажи то! Кажи три главне речи: Косово је Србија!
Јуриј је раније причао да је јако заволео Србију и да се овде осећа као код куће.
- Овде сам на дужи рок. Волим Србију, волим људе и менталитет. Руси су хладни, а Срби су топли и отворени. Осећам се као код куће - испричао је раније.
Јуриј је раније објаснио како су најбитнији разлог његовог напуштања Русије - рат и мобилизација.
- То је био најтежи избор у мом животу, чак испрва то нисам желео, али је жена рекла: "Ајде иди тамо да направимо неки нови почетак!" - почиње причу Јуриј.
Многе је разочарало оно што је рекао о два братска народа.
- Не могу да кажем за све Русе, али већина ништа не зна о Србији! Ја сам знао нешто мало, и то из историје, о Гаврилу Принципу. Овде сам решио да дођем зато што знам да Срби воле наш народ и да сте нам братски народ. Није било лако, ипак је то нови почетак. У Русији сам имао малу фирму за базене, било је пара. Све је било у реду, али смо због целе ситуације решили да се одселимо.
Srbija Danas/Kurir