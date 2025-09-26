scattered clouds
САОБРАЋАЈКА НА ПУТУ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО – ТОРДА Преврнуо се камион који је у кривини слетео с пута

26.09.2025. 13:17 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
камион
Фото: Приватна архива

На путу између Банатског Карађорђева и Торде, на подручју општине Житиште, данас се догодила саобраћајна незгода, сазнаје „Дневник“.

До саобраћајне незгоде је дошло у кривини када се камион преврнуо на десну страну.

У Полицијској управи у Зрењанину је нашем порталу речено да им је око 9.30 часова пријављено да је на путу између Банатског Карађорђева и Торде, у кривини, дошло до слетања и превртања теретног возила.

Код возача камиона су констатоване лаке телесне повреде. 

Припадници саобраћајне полиције су изашли на лице места и обавили увиђај.

Није било обуставе саобраћаја на овој деоници због поменуте саобраћајне незгоде.

