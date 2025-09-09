ШКОЛА ЕВАКУИСАНА ЗБОГ ДОЈАВЕ О БОМБИ Контрадиверзиони преглед ПОТВРДИО ЛАЖНУ ДОЈАВУ
09.09.2025. 10:24 10:34
Након извршен контрадиверзионог прегледа од стране надлежних и потврде о безбедности настава је настављена.
Како је за "Блиц" потврђено из ове београдске школе, одмах након пријаве о постављеној бомби, школа је била евакуисана.
"Обављен је контрадиверзиони преглед и установљено је у питању лажна дојава о бомби. Деца су се вратила на наставу", потврђено је из Техничке школе "ГСП" за "Блиц".
(blic.rs)