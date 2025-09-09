broken clouds
ШКОЛА ЕВАКУИСАНА ЗБОГ ДОЈАВЕ О БОМБИ Контрадиверзиони преглед ПОТВРДИО ЛАЖНУ ДОЈАВУ

09.09.2025. 10:24 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
blic.rs
Фото: Dnevnik

Након извршен контрадиверзионог прегледа од стране надлежних и потврде о безбедности настава је настављена.

Како је за "Блиц" потврђено из ове београдске школе, одмах након пријаве о постављеној бомби, школа је била евакуисана.

"Обављен је контрадиверзиони преглед и установљено је у питању лажна дојава о бомби. Деца су се вратила на наставу", потврђено је из Техничке школе "ГСП" за "Блиц".

(blic.rs)

Вести Хроника
