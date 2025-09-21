clear sky
СТРАДАО РАДНИК (47) НА ГРАДИЛИШТУ У МЕЉАКУ КОД БЕОГРАДА  Пао са скеле, ЕВО из које је земље био

21.09.2025. 09:10 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: pixabay.com

На градилишту у Мељаку недалеко од Барајева умро је радник С.М. (47) када је пао са скеле, сазнаје "Телеграф.рс".

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду наређена је обдукција тела.

Незванично, у питању је држављан Индије који је радио на градилишту. Према речима његових колега, он је у једном тренутку изгубио контролу и пао са висине од два метра. На глави, незванично, није имао шлем.

Лекари Хитне помоћи превезли су га у Дом здравља у Барајеву где су констатовали смрт.

По налогу тужилаштва наређено је да полиција прибави све доказе - о ради фирме, разговор са запосленима, одговорним лицима, али и оно што су затекли на месту несреће.

 

 

градилиште страдао радник Мељак
