ТЕРЕТЕ ЈЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЕ Подигнута оптужница против бивше градоначелнице Ниша Драгане Сотировске ОПТУЖЕНО И ЧЕТВОРО ПОМАГАЧА
Више јавно тужилаштво у Нишу Посебно одељење за сузбијање корупције је након завршене истраге подигло оптужницу против Д. С, бивше градоначелнице Града Ниша, због постојања оправдане сумње да је извршила кривично дело Злоупотреба службеног положаја.
Подигнуте су оптужнице и против још четири особе за кривично дело Злоупотреба службеног положаја у помагању, наводи се у саопштењу тог Тужилаштва.
Окривљенима се ставља на терет да су у периоду од 16. марта 2022. године до 9. јула 2024. године, у Нишу, и то Д. С. у својству службеног лица искоришћавањем свог службеног положаја и својих службених овлашћења и прекорачењем свог службеног положаја прибавила имовинску корист себи у укупном износу од 112.129.468 динара, Д. Н. у укупном износу до 46.505.078,15 динара, привредном друштву "Сим пук градња" ДОО у укупном износу од 63.471.131,27 динара.
С.М. се терети за прибављање користи у укупном износу од 28.032.363,20 динара, док је Граду Нишу причинила штету у укупном износу од 250.138.049,04 динара, а предузетничкој радњи "Водомонтери" и привредном друштву "Сим пук градња" ДОО прибавила и какву корист у виду ангажовање на извођењу радова на територији Града Ниша у чему су јој, стварањем услова за извршење кривичног дела, са умишљајем помогли Д. Н., Д. Н., З. С. и С. М.", наводи се у саопштењу.
У оптужници је стављен предлог да се окривљеној Д. С. продужи притвор јер су начин извршења и тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности, које може да угрози несметано и правично вођење кривичног поступка.
Сотировски је ухапшена крајем фебруара ове године.
Апелациони суд у Нишу је пре месец дана продужио за још 30 дана притвор бившој градоначелници Ниша осумњиченој за злоупотребе.
Она се заједно са бившим командантом Штаба за ванредне ситуације Града Ниша терети за продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја.
Д. Н. из Лалинца је осумњичен за кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању, а З. С. из Малошишта је осумњичен за исто кривично дело.
Сумња се да су они извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја тако што је Д. С. од 16. марта 2022. године до 9. јула 2024. године, супротно закону, ангажовала ПР "Водомонтери" из Лалинца и ПД "Сим пук градња" Малошиште за извођење различитих грађевинских радова, углавном изградњу нове водоводне и канализационе мреже на територији Ниша примењујући одредбе Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и других прописа по овом Закону, а не примењујући Закон о јавним набавкама.
Како је раније саопштио МУП, у наведеним ситуацијама се није радило о ванредним ситуацијама, већ о инвестиционом одржавању, затим проширењу водоводне и канализационе мреже, изградњи нове канализационе мреже употребљених вода и изградњи потпорне конструкције.
Ухапшени су ангажовани по понудама које су дали и које су знатно веће у односу на тржишне вредности претходно дате у предрачунима које је израдило ЈКП "Naissus" Ниш, на тај начин ухапшенима је прибављена противправна имовинска корист од 460.322.637,17 динара, а на штету Града Ниша.