БЕЗ МИХОЉСКОГ ЛЕТА

НОВИ ЛЕДЕНИ ТАЛАС ВЕЋ НА ВИДИКУ После октобарског снега долази КРАТАК ПРЕДАХ, па још ЈАЧЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ

После јаког захлађења и снега почетком октобра од четвртка до краја недеље у Србији нас чека променљиво облачно, али топлије време у већини места уз највишу дневну температуру од 17 до 20 степени.

Пролазно наоблачење, тек понегде са слабом кишом, очекује се у четвртак увече у северним, током ноћи ка петку, у петак ујутру и пре подне у осталим пределима наше земље, најавио је Републички хидромнетеоролошки завод (РХМЗ). 

Иван Ристић каже да ће најтоплији дани бити петак и недеља.

- Максималне температуре ће у појединим местима ићи и до 22 степена. Првог дана викенда биће мало ниже, а од следећег уторка долази нова промена времена када хладан фронт са севера доноси наоблачење, кишу и нови пад температуре. Средина месеца доноси ново јаче захлађење па чак и снег на планинама- каже Ристић за Курир и додаје: 

- Дакле, нова количина хладног ваздуха пореклом из Русије средином октобра вратиће снег на планине, а можда понегде, као и прошли пут, и у ниже пределе. То зависи од јачине тог циклона јер су прошлог пута модели показивали да је цео циклон ишао ка нама, а сада може да се деси да не дође баш до толиких промена. Свакако пратимо ситуацију јер уколико дође до значајне промене може бити и доста падавина.

Необично време за октобар

Ристић каже и да ово није уобичајено време за октобар као и да светски метеоролози најављују јаку зиму са доста снежних падавина.

- Сличну ситуацију смо имали 2016. године када није било Михољског лета, а имали смо јаку зиму када се Дунав у јануару 2017. заледио. Пошто очигледно неће бити правог Михољског лета већ нека златна јесен то може бити наговештај за хладну у снежну зиму. Ново захлађење очекујем око 25. октобра с тим што остаје да би први снег и у нижим пределима и у Београду могао да се очекује крајем новембра - закључује Ристић.

(k1info.rs)

