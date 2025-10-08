clear sky
8°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) У ЈЕЗИВОМ ПОЖАРУ ИЗГОРЕЛА ТРИ АУТОМОБИЛА Сумња се на намерно паљење возила

08.10.2025. 07:35 07:41
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot Instagram / moj_beo_grad_

Ноћас је избио велики пожар на Бановом брду, на углу улица Краљице Катарине и Београдског батаљона, у непосредној близини ресторана "Орашац", када су три аутомобила потпуно изгорела.

Према незваничним информацијама, за сада непозната особа полила је једно од возила бензином и запалила га, након чега се ватра брзо проширила на околна возила. 

Један мушкарац покушао је да помери ауто захваћен пламеном и спаси га, али, нажалост, у томе није успео. На сву срећу, у овом инциденту нема повређених.

Ватрогасне јединице су брзо стигле на лице места и локализовале пожар пре него што је захватио још возила или околне објекте.

Грађани су видно узнемирени, јер су овакви инциденти, према њиховим речима, све чешћи. У коментарима на друштвеним мрежама људи изражавају забринутост и захтевају бржу реакцију надлежних органа и појачано присуство полиције у овом делу града. 

Истрага је у току, а више информација очекује се током дана.

(k1info.rs)

паљење аутомобила пожар баново брдо
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај