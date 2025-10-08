(ВИДЕО) У ЈЕЗИВОМ ПОЖАРУ ИЗГОРЕЛА ТРИ АУТОМОБИЛА Сумња се на намерно паљење возила
Ноћас је избио велики пожар на Бановом брду, на углу улица Краљице Катарине и Београдског батаљона, у непосредној близини ресторана "Орашац", када су три аутомобила потпуно изгорела.
Према незваничним информацијама, за сада непозната особа полила је једно од возила бензином и запалила га, након чега се ватра брзо проширила на околна возила.
Један мушкарац покушао је да помери ауто захваћен пламеном и спаси га, али, нажалост, у томе није успео. На сву срећу, у овом инциденту нема повређених.
Ватрогасне јединице су брзо стигле на лице места и локализовале пожар пре него што је захватио још возила или околне објекте.
Грађани су видно узнемирени, јер су овакви инциденти, према њиховим речима, све чешћи. У коментарима на друштвеним мрежама људи изражавају забринутост и захтевају бржу реакцију надлежних органа и појачано присуство полиције у овом делу града.
Истрага је у току, а више информација очекује се током дана.