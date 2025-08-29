clear sky
ТИНЕЈЏЕР У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ УКРАО ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ ОД ДЕТЕТА Полиција подноси пријаву

Полиција у Бачкој Паланци поднеће кривичну пријаву против седамнаестогодишњака из овог места разбојништва.

Сумња се да је, пре три дана, уз озбиљну претњу, он одузео електрични бицикл једанаестогодишњем дечаку.

Полиција је, убрзо, расветлила ово кривично дело, пронашла осумњиченог и украдени бицикл који је враћен власнику.

По налогу вишег јавног тужиоца, против малолетника ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

