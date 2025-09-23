few clouds
УПАО НА ЧАС ДА ПРЕТИ НАСТАВНИЦИ, ОТАЦ НАПРАВИО СКАНДАЛ У ШКОЛИ! Рекао да ће је напасти ако не пусти дете да изађе са наставе, па завршио у лисицама

23.09.2025. 12:30 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Фото: Дневник

Мушкарац (44) ухапшен је на Новом Београду након што је у априлу 2025. године за њим расписана потрага, због сумње да је извршио кривично дело угрожавања сигурности у једној основној школи.

Како је саопштило Треће основно јавно тужилаштво у Београду, осумњичени је 28. априла ушао у учионицу основне школе "Радоје Домановић" док је наставница (48) држала час одељењу у које иде његов син.

Према наводима тужилаштва, окривљени је упутио претње наставници, тврдећи да ће је напасти уколико не дозволи његовом сину да напусти учионицу и сретне се са њим.
 

драма ухапшен
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Хроника
