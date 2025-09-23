УПАО НА ЧАС ДА ПРЕТИ НАСТАВНИЦИ, ОТАЦ НАПРАВИО СКАНДАЛ У ШКОЛИ! Рекао да ће је напасти ако не пусти дете да изађе са наставе, па завршио у лисицама
23.09.2025. 12:30 12:41
Мушкарац (44) ухапшен је на Новом Београду након што је у априлу 2025. године за њим расписана потрага, због сумње да је извршио кривично дело угрожавања сигурности у једној основној школи.
Како је саопштило Треће основно јавно тужилаштво у Београду, осумњичени је 28. априла ушао у учионицу основне школе "Радоје Домановић" док је наставница (48) држала час одељењу у које иде његов син.
Према наводима тужилаштва, окривљени је упутио претње наставници, тврдећи да ће је напасти уколико не дозволи његовом сину да напусти учионицу и сретне се са њим.