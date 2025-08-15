УХАПШЕНА ДВОЈИЦА НОВОСАЂАНА! Полиција открила лабораторију марихуане
15.08.2025. 19:31 19:42
Коментари (0)
Осумњичени за нелегалну производњу и продају наркотика Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. Ђ. (1993) и С. А. (1992) из овог града, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Претресом станова које они користе, полиција је открила лабораторију за вештачки узгој марихуане, са 51 биљком, бруто тежине око 6 кг, као и 115 мањих стабљика канабиса, семе ове биљке и сасушену марихуану.
Обојици је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.