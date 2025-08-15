clear sky
Претраживање сајта
Подешавања сајта
УХАПШЕНА ДВОЈИЦА НОВОСАЂАНА! Полиција открила лабораторију марихуане

Осумњичени за нелегалну производњу и продају наркотика Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. Ђ. (1993) и С. А. (1992) из овог града, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Претресом станова које они користе, полиција је открила лабораторију за вештачки узгој марихуане, са 51 биљком, бруто тежине око 6 кг, као и 115 мањих стабљика канабиса, семе ове биљке и сасушену марихуану.
Обојици је одређено задржавање до 48 сати и биће приведени, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

