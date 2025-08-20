УХАПШЕНИ НАПАДАЧИ ИЗ ВАЉЕВА Маскирани претукли власника ауто-центра и таксисту
20.08.2025. 16:27 16:28
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Ваљеву интензивно трагају за групом нападача који су 15. августа око 21.10 часова у Улици Алексе Дундића упали у један ауто-центар и физички напали две особе.
Према до сада прикупљеним информацијама, пет маскираних лица ушло је у објекат и дрвеним палицама задало више удараца власнику ауто-центра Ј. Ј. и таксисти Д. Т, који се случајно затекао на лицу места. Након тога, нападачи су оштетили инвентар и више паркираних возила.
Обе повређене особе збринуте су у Ургентном центру у Ваљеву, где им је указана медицинска помоћ.
Полиција предузима све мере и радње ради идентификације и хапшења починилаца, као и расветљавања свих околности овог догађаја.