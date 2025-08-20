clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕНИ НАПАДАЧИ ИЗ ВАЉЕВА Маскирани претукли власника ауто-центра и таксисту

20.08.2025. 16:27 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Ваљеву интензивно трагају за групом нападача који су 15. августа око 21.10 часова у Улици Алексе Дундића упали у један ауто-центар и физички напали две особе.

Према до сада прикупљеним информацијама, пет маскираних лица ушло је у објекат и дрвеним палицама задало више удараца власнику ауто-центра Ј. Ј. и таксисти Д. Т, који се случајно затекао на лицу места. Након тога, нападачи су оштетили инвентар и више паркираних возила.

Обе повређене особе збринуте су у Ургентном центру у Ваљеву, где им је указана медицинска помоћ.

Полиција предузима све мере и радње ради идентификације и хапшења починилаца, као и расветљавања свих околности овог догађаја.

Ваљево нападачи
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај