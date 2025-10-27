overcast clouds
ДЕВОЈЧИЦА ИСПАЛА ИЗ АУТОБУСА Чудом преживела пад, ово су детаљи незгоде у Батајници

27.10.2025. 09:10
Рано јутрос, око 6.16 часова, у Шангајској улици у Батајници догодила се несрећа када је петнаестогодишња девојчица испала из аутобуса у покрету.

Према речима др Иване Стефановић из Хитне помоћи, девојчица је задобила повреду главе, али срећом није реч о тешкој трауми. После указане прве помоћи, пребачена је у Ургентни центар на даље испитивање.

Иако је инцидент изазвао велику забринутост, докторка истиче да је ноћ у Београду била релативно мирна — екипе Хитне помоћи имале су укупно 120 интервенција, међу којима 21 на јавном месту и три позива за децу.

