ВЕЛИКА АКЦИЈА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Откривено 30 килограма наркотика и огроман новац
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Палилула, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили укупно око 30 килограма дроге и ухапсили Б. М. (1980) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
„Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Палилула, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили су укупно око 30 килограма дроге и ухапсили Б. М. (1980) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је приликом претреса стана који осумњичени користи запленила око 28 килограма марихуане и око 2,2 килограма кокаина, као и 81.350 евра и 9.560 динара.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду“, изјавио је министар Дачић.