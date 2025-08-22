overcast clouds
ВЕЛИКА АКЦИЈА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Откривено 30 килограма наркотика и огроман новац

22.08.2025. 14:14 14:19
МУП Србије
Фото: МУП Србије

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Палилула, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, запленили   укупно око 30 килограма дроге и ухапсили Б. М. (1980) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Полиција је приликом претреса стана који осумњичени користи запленила око 28 килограма марихуане и око 2,2 килограма кокаина, као и 81.350 евра и 9.560 динара.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду“, изјавио је министар Дачић.

