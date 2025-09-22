(ВИДЕО) ЕМОТИВАН СНИМАК САМОХРАНЕ МАЈКЕ, ПОДЕЛИО ГА И ПРЕДСЕДНИК Мајка двоје деце, Неда, осетила побољшање кућног буџета након НОВИХ МЕРА ЗА ГРАЂАНЕ! Ово је њена прича
Неда Ђорђевић са Вождовца ћеркицу и синчића одгајала је са супругом, делила с њим и добро и зло, све недаће, али пре 11 година живот јој је показао наокрутније лице, супруг је преминуо, остала је сама с двоје деце - уз велику тугу због губитка, живот је постао и финансијски тежак...
Данас, на срећу Недине породице, ствари стоје много боље и то захваљујући новим мерама државе за обичне грађане, за обичан народ који вредно ради сваки дан.
Подсетимо, на иницијативу председника Србије Александра Вучића и захваљујући новим мерама државе Србије, цене у продавницама су од 1. септембра, захваљујући уредби владе о снижавању трговачких маржи, много ниже што наши грађани, посебно они са нижим примањима, и те како осећају у новчанику и свом буџету.
Септембар је за многе људе у Србији један је од најтежих месеци финансијски јер треба обезбедити огрев, опремити ђака, посебно првака, за школу, књигама, прибором, гардеробом и то не само једног него и више у једној породици.
- Ишли смо у куповину која је веома успешна у смислу колико су цене сада много ниже. Основне потрепштине... деци за доручак, ручак, кафа, нормално што се ујутру пије... шећер... Ја пијем слатку кафу и да мало засладимо живот..., вели Неда док вади једно по једно из колица за куповину, све што је пазарила у самопослузи за децу, а то је данас кудикамо више него што је било пре месец дана.
- Супруг ми је преминуо пре 11 година, веома тешко смо се сналазили у том периоду, прво што је то била велика туга, деца мала њима не можеш ни да објасниш да тате нема, а мораш да га спремиш, као ђак првак креће у школу..., сећа се Неда најтежих тренутака у животу.
- Одеш у продавницу па ако ти баш ово није толико потребно, онда оставиш то па ’ајде то ћеш купити неки други месец... Купиш ово што је потребно, прича Неда како се доскора довијала гледајући пои рафовима шта колико кошта.
- Наравно да значи ово појефтињење, кад купујеш неку количину на месец дана, осети се... Спремим ручак, доручак, сад ће нам остати и да имамо за вечеру негде у граду, вели Неда којој је најважније само да су деца срећна.
- Ћерка и син кад су срећни, нормално да сам и ја срећна, каже Неда јер је живот много лакши кад иза себе имаш Србију која подржава народ.
Подсетимо, међу новим мерама државе, поред много нижих цена основних потрепштина за живот - више од 20.000 производа у 23 категорије, држава је донела још низ мера за добробит грађана захваљујући којима ће највећи део нашег народа одмах осетити бољитак, у стандарду али и новчанику у којем ће сада остајати много више за неке друге ствари које су до скора биле недостижне.
Новим мерама државе нашим грађанима - и младима и пензионерима, омогућене су све врсте повољних кредита - потрошачки, готовински, стамбени...
Ту су и повољнија дрва за зиму, као и мањи рачуни за струју за оне којима је најтеже...
Председник Србије Александар Вучић, поред мера које су ступиле на снагу 1. септембра, јуче је представио и нов закон о легализацији у Србији - "Коначно свој на своме", који по најповољнијим условима омогућава грађанима да коначно у катастар под својим именом упишу право својине над стамбеним објектом који су градили за себе и породицу да имају кров над главом - легализација комплетног објекта за 100 евра.
Повећање пензија, минималца, плата у здравству и просвети
Председник је јуче најавио и серију сјајних вести за пензионере, запослене у здравству и просвети, али и оне који примају минималне зараде.