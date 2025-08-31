ВОЗ УСМРТИО ЖЕНУ У ВАЉЕВУ: Путници сведочили језивој сцени, пруга била блокирана 145 минута
31.08.2025. 18:45 18:49
Коментари (0)
„Србијавоз“ је саопштио да је данас дошло до несреће и застоја воза на релацији Земун – Пријепоље теретна. До инцидента је дошло у 12.25 часова на железничкој станици у Ваљеву, када је воз налетео на непознату особу.
Из „Србијавоза“ истичу да нико од путника није повређен, а воз је након кратког застоја наставио саобраћај.
Воз који је пошао из Земуна за Пријепоље теретну у 12:25 часова, по завршетку увиђаја покренут је из станице Ваљево са закашњењем од 145 минута.
Како јављају грађани на друштвеним мрежама, воз је усмртио женску особу.
Хитна помоћ и полиција били су на лицу места и обављен је увиђај.