ЗАКЉУЧЕН ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК Дуњић: Разредна одељења у коме је било масовно убиство седми пут није дошла у суд
БЕОГРАД: Пуномоћница породице Дукић, чија је ћерка убијена у ОШ Владислав Рибникар, Снежана Дуњић, изјавила је данас да је изненађена одлуком судије да закључи парничну поступак без саслушања разредне одељења у којем је 3. маја 2023. године малолетни К. К. починио масовно убиство.
Дуњић је новинарима испред суда нагласила да је судија раније најавио да ће испунити своју обавезу и да ће разредну одељења у којем је почињено масовно убиство Драгану Томић, која данас седми пут није дошла да сведочи, новчано казнити, а потом и наложити њено довођење у суд.
Међутим, како је рекла, судија је одлучио да оконча поступак без саслушања Томић.
Разлози за саслушање Томић су, како је образложила Дуњић, између осталог то што су многи сведоци указивали да је она могла да зна много више чињеница на основу којих би се утврдии разлози масовног убиства.
“Један од разлога јесте питање непружања помоћи тог дана, а на основу доказа који су постојали у кривичним списима”, навела је Дуњић.
Она је прецизирала да у извештају Министарства одбране да је Владимир Кецмановић због медицинских разлога трајно ослобођен служења војног рока 2002. године, а да је пре тога четири пута привремено одлагао одлазак на служење војног рока на по две године.
Са друге стране пуномоћница Кецмановића Марина Ивеља, тврди да је у поступцима против Кецмановића одлука донета унапред, односно да се у тим поступцима формално испоштује само закон и да се скрати поступак, док се не утврђују детаљи и шта је довело до масовног убиства.
Ово је четврта парница која је првостепено окончана против Кецмановића, док је остала још једна по тужби рањеног дечака.
Тужба је у овом случају поднета против Миљане, Владимира Кецмановића, њиховог сина, школе и државе.