ЗАПАЛИЛИ КАБЛОВЕ НА ПРУЗИ БЕОГРАД-НОВИ САД У покушају крађе, угрозили безбедност путника

20.09.2025. 16:07 16:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
voz vozovi srbijavoz Dnevnik
Фото: Дневник/ Н. Перковић

Између железничких станица Стара Пазова и Нова Пазова, на брзој прузи Београд – Нови Сад, током протекле недеље непозната лица покушала су крађу каблова, што је изазвало неисправност оптичких линкова између Београда и Инђије, саопштено је данас из Инфраструктуре железнице Србије.

На тај начин била је угрожена безбедност железничког саобраћаја дуж читаве брзе пруге, као и редовно функционисање возова између Београда и Новог Сада, наводи се у саопштењу.
    

На делу отворене пруге између Старе Пазове и Нове Пазове крадљивци су упалили каблове, највероватније како би утврдили да ли је реч о оптичким или бакарним кабловима.
    

На тај начин уништили су оптички кабл на овом делу пруге, што је проузроковало неисправност оптичког линка за рад уређаја између пословне зграде српских железница у Немањиној 6 и Инђије.  
    

Стручне службе Инфраструктуре железнице Србије брзо су реаговале, извршиле одмах потребна мерења и лоцирале где су прекинута оптичка влакна на овом делу брзе пруге, истиче се у саопштењу.
    

Прекид оптичког кабла између Старе Пазове и Нове Пазове регистрован је по свим слободним оптичким влакнима, а оптички кабл на месту где је покушана крађа у потпуности је изгорео.
      

Дежурне екипе Инфраструктуре железнице Србије у кратком року предузеле су потребне мере са циљем очувања безбедног функционисања саобраћаја возова.
     

 Инфраструктура железнице Србије упозорава да се оваквим покушајима крађа, посебно на брзој прузи где је реч о савременим технологијама, директно угрожава безбедност и редовитост железничког саобраћаја, имовина и људски животи, те да у оваквим случајевима последице могу да буду катастрофалне.
    

Инфраструктура железнице Србије изражава уверење да ће у оваквим случајевима државни органи реаговати брзо и ефикасно, а крадљивци бити кажњени како заслужују.    

оптички каблови пруга Стара Пазова - Нови Сад крађа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
