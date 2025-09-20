ЗАПАЛИЛИ КАБЛОВЕ НА ПРУЗИ БЕОГРАД-НОВИ САД У покушају крађе, угрозили безбедност путника
Између железничких станица Стара Пазова и Нова Пазова, на брзој прузи Београд – Нови Сад, током протекле недеље непозната лица покушала су крађу каблова, што је изазвало неисправност оптичких линкова између Београда и Инђије, саопштено је данас из Инфраструктуре железнице Србије.
На тај начин била је угрожена безбедност железничког саобраћаја дуж читаве брзе пруге, као и редовно функционисање возова између Београда и Новог Сада, наводи се у саопштењу.
На делу отворене пруге између Старе Пазове и Нове Пазове крадљивци су упалили каблове, највероватније како би утврдили да ли је реч о оптичким или бакарним кабловима.
На тај начин уништили су оптички кабл на овом делу пруге, што је проузроковало неисправност оптичког линка за рад уређаја између пословне зграде српских железница у Немањиној 6 и Инђије.
Стручне службе Инфраструктуре железнице Србије брзо су реаговале, извршиле одмах потребна мерења и лоцирале где су прекинута оптичка влакна на овом делу брзе пруге, истиче се у саопштењу.
Прекид оптичког кабла између Старе Пазове и Нове Пазове регистрован је по свим слободним оптичким влакнима, а оптички кабл на месту где је покушана крађа у потпуности је изгорео.
Дежурне екипе Инфраструктуре железнице Србије у кратком року предузеле су потребне мере са циљем очувања безбедног функционисања саобраћаја возова.
Инфраструктура железнице Србије упозорава да се оваквим покушајима крађа, посебно на брзој прузи где је реч о савременим технологијама, директно угрожава безбедност и редовитост железничког саобраћаја, имовина и људски животи, те да у оваквим случајевима последице могу да буду катастрофалне.
Инфраструктура железнице Србије изражава уверење да ће у оваквим случајевима државни органи реаговати брзо и ефикасно, а крадљивци бити кажњени како заслужују.