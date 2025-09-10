АПЛАУДИРАЈУ ХРВАТСКОМ УЛТРАНАЦИОНАЛИСТИ КОЈИ ПРОМОВИШЕ МРЖЊУ ПРЕМА СРБИМА! Лидер СНС Вучевић о срамном понашању блокадера и опозиције: Та сподоба Бартулица тражи да платимо ратну одштету
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је данас да страни фактори који подржавају блокадере презиру јаку, стабилну и поносну Србију, која чува и брани своје националне интересе.
-Знате ли коме у Бриселу и Стразбуру аплаудирају студенти блокадери и опозиција предвођена Ђиласом и Поношем? Једном хрватском ултранационалисти који промовише све супротно од прокламованих европских вредности, који промовише мржњу према Србима, велича усташтво и гази по свим српским жртвама - Стивену Николи Бартулици, посланику хрватског Домовинског покрета у Европском парламенту. Та сподоба тражи да Србија плати ратну одштету за жртве домовинског рата у Хрватској. Није то за нас ништа ново, нити од јуче јер величање усташтва у Хрватској и пумпање јавног мнења траје деценијама. И сада један од перјаница такве политике, од чијих ставова се сваком нормалном човеку окреће желудац, има јавну и недвосмислену подршку оних који десет месеци грађанима Србије загорчавају и блокирају живот, покушавају да спроведу обојену револуцију, да зауставе економију, да нам униште државу- написао је Вучевић на Иксу.
Он је нагласио да блокадери насилници и њихови финансијери подржавају ставове о такозваној “великосрпској агресији на Хрватску”.
-Јасно је зашто мрзе председника Александра Вучића и Српску напредну странку, јер смо кад смо дошли на власт почели ствари да називамо правим именом, након деценија извињавања и “сагињања” и ниподаштавања најтежих злочина над нашим народом - убистава, погрома и етничког чишћења. То је оно што не одговара страним факторима који подржавају блокадере. Они презиру јаку, стабилну и поносну Србију, која чува и брани своје националне интересе. Хоће поново да врате ону Србију која се извињава за то што су јој убијали и протеривали народ. Увек и заувек ћемо се против таквих борити, јер нас патриотизам нема цену, за разлику од усташких блокадера који више и не крију да подржавају једног Бартулицу. Победиће Србија и ово зло- стоји на друштвеној мрежи.
