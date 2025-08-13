АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ: Најоштрије осуђујемо срамно и пристрасно извештавање Н1 са протеста у Врбасу, новинарство не сме служити лажима и подстицању насиља
13.08.2025. 11:51 12:00
Асоцијација новинара Србије, како стоји у саопштењу, најоштрије осуђује срамно и пристрасно извештавање Н1 са протеста у Врбасу.
-Новинар који је у програму држао каменицу и носио шлем, релативизовао је насиље над полицијом и оправдавао насилнике, кршећи сваки етички принцип професије. Позивамо сва удружења и медије да осуде овакво манипулативно и непрофесионално извештавање, јер новинарство не сме служити лажима и подстицању насиља - каже се у саопштењу Асоцијације новинара Србије.