clear sky
32°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АСОЦИЈАЦИЈА НОВИНАРА СРБИЈЕ: Најоштрије осуђујемо срамно и пристрасно извештавање Н1 са протеста у Врбасу, новинарство не сме служити лажима и подстицању насиља

13.08.2025. 11:51 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
анс
Фото: Асоцијација новинара Србије

Асоцијација новинара Србије, како стоји у саопштењу, најоштрије осуђује срамно и пристрасно извештавање Н1 са протеста у Врбасу.

-Новинар који је у програму држао каменицу и носио шлем, релативизовао је насиље над полицијом и оправдавао насилнике, кршећи сваки етички принцип професије. Позивамо сва удружења и медије да осуде овакво манипулативно и непрофесионално извештавање, јер новинарство не сме служити лажима и подстицању насиља - каже се у саопштењу Асоцијације новинара Србије.

саопштење новинари
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај