БЛОКАДЕРИ НАНЕЛИ ШТЕТУ ДРЖАВИ ОД 315 МИЛИОНА ЕВРА! САМО НА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 23.000 НЕПРИЈАВЉЕНИХ СКУПОВА ДАТО 50 МИЛИОНА Ево шта је све могло да се уради у земљи за тај новац
Иако тврде да се боре за бољи живот грађана, блокадерски покрет је државни буџет у претходних девет месеци коштао преко 37 милијарди динара за шта смо могли да изградимо нове или обновимо већ постојаће болнице, вртиће, установе спорта и културе...
Иако блокадери и опозиција критикују актуелну власт за шта год стигну, од природних непогода до стања у просвети, здравству, економији до рупа на путевима, истина је да су грађани Србије за девет месеци насилних и незаконитих блокада изгубили преко 315 милиона евра, од чега је само 50 милиона евра потрошено на обезбеђивање 23.000 непријављених блокадерских скупова!
За тај новац држава је могла да од темеља сагради и опреми још једну Универзитетску дечју клинику у Београду јер комплетан пројекат изградње Тиршове 2 кошта 118 милиона евра, реконструише највеће породилиште у региону, јер тренутна обнова ГАК Вишеградска плаћен је нешто мање од 40 милиона евра, сагради стадион по највишим УЕФА стандардима за 75 милиона евра, а за преостали новац изгради још 16 нових школа или 27 вртића!
Губици
Не само то, износ од скоро 37 милијарди динара, који представља само део "изгубљеног" новца у блокадама био је довољан да се изгради седам нових породилишта или 50 нових школа плус 50 нових вртића, али и да се направи водоводна мреже од Београда до Ниша.
Да ствар буде гора, овај износ је много већи када се урачунају губици од туризма, штета на јавној имовини, зградама, опреми, нивоу образовања... Испада да су блокадери, који у јавности упорно не презентују никакав програм осим жестоких критика свих потеза актуелне власти и лично председника Александра Вучића, тврдећи да је дошло време да Србија боље живи - ту исту Србији за само девет месеци коштали изградњи нових или обнове већ постојаћих болница, школа, вртића, пруга, установа култура, паркова, стадиона и других јавних улагања.
Непотребни губици
Стручњак за менаџмент државне управе Михајло Рабреновић каже за Курир да штета није само финансијска.
- Уместо улагања у будућност, добили смо непотребне губитке и нарушавање имиџа земље. Још већа штета од финансијске јесте чињеница да је велики број младих био спречен да редовно похађа наставу. На тај начин угрожено је њихово право на образовање, а неки ризикују да не наставе школовање. Политичка борба не сме бити изговор за рушење система који ствара будуће генерације. Да чујемо програме, да видимо та лица, да се надмећу у идејама, а не да се иза неких младих људи крију партијски интереси. Србији је потребан дијалог, али у институцијама. Потребна је критика, али аргументована и усмерена на боље решење - каже Рабреновић и додаје да је "дошло крајње време да се политика измести са факултета".
Председник Србије Александар Вучић је у недељу у Борчи на скупу "Грађани против блокада" казао да је за ангажовање полиције до сада само да би се блокадерима осигурала безбедност на више од 23.000 нелегалних скупова, држава Србија потрошила 50 милиона евра односно 5,37 милијарди динара.
- То је само оно основно што платите за дежурства, ноћни рад, прековремени рад итд, без редовних плата, хране, без оштећења возила, амортизације, опреме... Дакле, 50 милиона евра је Србија потрошила на њихово лудирање и глупирање. Можете да мислите колики су нам укупни трошкови због свега што су Србији урадили - навео је Вучић.
Синиша Мали: Смањен ПДВ
Министар финансија Синиша Мали је у недавном интервју за Курир рекао да штетни утицај блокада највише примећујемо кад погледамо податке о ПДВ, затим страним директним инвестицијама, приливима од туризма...
- Тако је у периоду од јануара до августа мањи ПДВ у односу на оригиналну буџетску пројекцију за чак 31 милијарду динара. То је, на пример, новац којим можемо да изградимо и потпуно опремимо 35 школа. Грађани се плаше да троше јер имамо кризу, занимљиво је да овако није било чак ни за време пандемије коронавируса - рекао је Мали за Курир и додао да се ове године бележи смањење бруто прилива од директних страних инвестиција од 1.294 милиона евра или за 41 одсто.