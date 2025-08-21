scattered clouds
ЦЕЛА СРПСКА НА НОГАМА ЗБОГ ДОДИКА Источно Сарајево и Фоча такође подржале Декларацију Савеза општина и градова

21.08.2025. 15:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Република Српска

ИСТОЧНО САРАЈЕВО/ФОЧА: Скупштине локалних заједница у Источном Сарајеву и Фочи подржале су данас Декларацију Савеза општина и градова Републике Српске којом се одбацује политички мотивисана пресуда председнику Српске Милораду Додику.

Претходно Декларацију су усвојиле скупштине Требиња и Бањалуке, преноси РТРС.

У Бањалуци одборници су једногласно усвојили информацију која обухвата шест закључака, а којима се пресуда одбацује, а у једном од наведених заључака наводи се да суверенитет припада народу Републике Српске и да је неприхватљиво да се одлуке о председнику Српске доносе ван Републике.

"Подржавамо очување институционалног интегритета Републике Српске, а Скупштина града Бањалука ће све своје будуће ставове и одлуке доносити полазећи од начела демократске воље народа Републике Српске", наведено је у закључцима.

Одборници Скупштине града Источно Сарајево подржали су Декларацију Савеза општина и градова Републике Српске са 20 гласова ЗА и девет гласова НЕ, како су гласали одборници СДС-а.

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић истакао је да је циљ Декларације да се дође до јединства и покаже политички став у Републици Српској.

Одборници Скупштине града Требиња једногласно су усвојили Декларацију - 20 одборника гласало је за декларацију, док присутни одборници опозиције нису гласали.

"Ово треба да буде јасна порука и високом представнику који није легитимно изабран, и свима који желе да прекрајају судбину Републике Српске", рекао је Ћурић.

У Фочи, За Декларацију су гласале странке скупштинске већине - 15 одборника СНСД-а, ДНС-СНП-а, Социјалистичке партије, Уједињене Српске и Народне партије Српске, док одборници опозиционог СДС-а нису присуствовали гласању.

У Декларацији се, између осталог, наводи да пресуда председнику Додику не одражава дух права ни начела правде, већ да је реч о акту политичког притиска који води поништавању воље народа.

