(ФОТО) НОВА ПОДВАЛА МАРИНИКЕ ТЕПИЋ! Ђиласова пуленка не престаје с измишљотинама, једна лаж стиже другу! Ево какав је одговор добила и шта пише у закону
Мариника Тепић, опозициона посланица, опет ради у служби против државе и државног апарата.
Потпредседница ССП огласила се срамном објавом на Икс мрежи, где је оптужила председника Александра Вучића, лидера СНС Милоша Вучевића и министра одбране Братислава Гашића да спроводе „војно-полицијску окупацију“.
-Ево црно на бело – Вучићева власт и званично признаје да користи Војску Србије за политички обрачун против сопствених грађана и да је лаж да су Кобре чувале Милоша Вучевића. Невоље у троуглу министара одбране Вучић-Вучевић-Гашић, а и њихових породица, док спроводе практично војно-полицијску окупацију Србије- стоји на њеном Икс налогу.
— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) September 10, 2025
Међутим, у одговору Народне скупштине наводи се да су припадници Одреда Војне полиције специјалне намене „Кобре“ предузимали мере физичке заштите у којем се се одређено штићено лице налазило 13. августа.
Према Закону о Војсци Србије, „Кобре“ обављају посао безбедносне заштите одређеног лица шест месеци по престанку функције, а након истека тог рока у складу са проценом угрожености те особе.
Тепић тврди у свом твиту да „Кобре“ „нису чувале Милоша Вучевића“ те да је „Вучић спреман да ангажује и Војску против сопственог народа“.
Чињенице говоре да је некадашњи премијер Милош Вучевић, који је оставку поднео крајем јануара, а у техничком мандату био до средине априла, и даље има право на заштиту, нарочито у ситуацијама које су процењене као високо ризичне, а да се потпредседница ССП прерачунала и опет изнела наводе који нису истинити.