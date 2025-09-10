overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) НОВА ПОДВАЛА МАРИНИКЕ ТЕПИЋ! Ђиласова пуленка не престаје с измишљотинама, једна лаж стиже другу! Ево какав је одговор добила и шта пише у закону

10.09.2025. 10:22 10:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Marinika
Фото: Screenshot YT Dnevnik/Screenshot X/Ilustracija

Мариника Тепић, опозициона посланица, опет ради у служби против државе и државног апарата.

Потпредседница ССП огласила се срамном објавом на Икс мрежи, где је оптужила председника Александра Вучића, лидера СНС Милоша Вучевића и министра одбране Братислава Гашића да спроводе „војно-полицијску окупацију“.

-Ево црно на бело – Вучићева власт и званично признаје да користи Војску Србије за политички обрачун против сопствених грађана и да је лаж да су Кобре чувале Милоша Вучевића. Невоље у троуглу министара одбране Вучић-Вучевић-Гашић, а и њихових породица, док спроводе практично војно-полицијску окупацију Србије- стоји на њеном Икс налогу.

Међутим, у одговору Народне скупштине наводи се да су припадници Одреда Војне полиције специјалне намене „Кобре“ предузимали мере физичке заштите у којем се се одређено штићено лице налазило 13. августа. 

Према Закону о Војсци Србије, „Кобре“ обављају посао безбедносне заштите одређеног лица шест месеци по престанку функције, а након истека тог рока у складу са проценом угрожености те особе.

Тепић тврди у свом твиту да „Кобре“ „нису чувале Милоша Вучевића“ те да је „Вучић спреман да ангажује и Војску против сопственог народа“.

Чињенице говоре да је некадашњи премијер Милош Вучевић, који је оставку поднео крајем јануара, а у техничком мандату био до средине априла, и даље има право на заштиту, нарочито у ситуацијама које су процењене као високо ризичне, а да се потпредседница ССП прерачунала и опет изнела наводе који нису истинити. 
 

Милош Вучевић мариника тепић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај