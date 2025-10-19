(ФОТО) ОГЛАСИО СЕ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ Има важну поруку за грађане Србије
Александар Вучић, председник Србије, огласио се путем свог званичног Инстаграм налога, потврђујући да не одступа од става да Србија треба да буде суверена држава, која сама доноси одлуке.
"Србија је слободарска, независна и суверена земља, никоме никада нећемо дозволити да нам узме слободу", поручио је председник Вучић.
О састанку Трампа и Путина
Председник је истакао да је Београд срећан што је Будимпешта изабрана да буде домаћин самита председника Русије и Сједињених Америчких Држава Владимира Путина и Доналда Трампа.
Председник је навео да у наредним данима очекује да ће "либерална, лева Америка" и поједине европске земље вршити притисак да до тог самита не дође. Додаје и да очекује да ће се на том самиту разговарати и о другим стварима, осим Украјине, пре свега о новој енергетској мапи света и томе како ће светске силе да је поделе.
Како каже, није сигуран да ће Европи бити остављена главна улога.
Вучић је оценио и да је од кинеских пријатеља научио да се проблем не може решавати тако што неко неком запрети и тај други послуша, јер се онда испод површине нагомилава бес, алудирајући на однос САД и Индије по питању снабдевања руским гасом.
Председник Србије рекао је и да ће се видети са премијером Мађарске Виктором Орбаном у понедељак или у среду и да је преостало да се доворе да ли ће то бити у Будимпешти или Београду.